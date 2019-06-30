"Локомотив" объявил об уходе Михалика

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик покинул клуб по истечении срока контракта, информирует пресс-служба железнодорожников.

35-летний футболист провел в команде шесть последних лет. В 2013 году он перешел из киевского "Динамо".

В 2018 году Михалик выиграл чемпионат России, а также трижды становился победителем Кубка страны.