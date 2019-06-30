"Локомотив" объявил об уходе Михалика

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик покинул клуб по истечении срока контракта, информирует пресс-служба железнодорожников.
35-летний футболист провел в команде шесть последних лет. В 2013 году он перешел из киевского "Динамо".
В 2018 году Михалик выиграл чемпионат России, а также трижды становился победителем Кубка страны.
Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ.– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.
🚂Всё это – о Тарасе Михалике, который провел в "Локомотиве" шесть последних лет.
Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждем в Черкизово и благодарим за всё! pic.twitter.com/z5oklNXgMW
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