"Локомотив" объявил об уходе Коряна и Портнягина

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил об уходе ряда игроков. Клуб покинули: защитник Виталий Денисов, полузащитники Дмитрий Тарасов и Алан Касаев, нападающие Аршак Корян и Игорь Портнягин.

У всех сегодня, 30 июня, закончились контракты с "железнодорожниками".

32-летний Денисов выступал за "Локомотив" с 2013 года, чемпион России-2017/18, двукратный обладатель Кубка (2014/15, 2016/17).

32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года, чемпион России-2017/18, трехкратный обладатель Кубка (2014/15, 2016/17, 2018/19).

33-летний Касаев выступал за "Локомотив" с 2014 года, чемпион России-2017/18, двукратный обладатель Кубка (2014/15, 2016/17).

24-летний Корян – воспитанник "Локомотива", чемпион России-2017/18.

30-летний Портнягин выступал за "Локомотив" с 2016 года, обладатель Кубка-2016/17.

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