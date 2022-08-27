«Локомотив» объявил о переходе защитника Митая

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«Локомотив» объявил о переходе защитника АЕКа Марио Митая.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт с 19-летним албанцем рассчитан на 5 лет.

Защитник будет выступать за железнодорожников под 12-м номером.

Всего за основную команду греческого клуба Митай провел 16 матчей и отдал 2 результативные передачи.

После шести туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 6 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.