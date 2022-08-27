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Сегодня, 12:11

«Локомотив» объявил о переходе защитника Митая

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марио Митай.
Фото Официальный сайт «Локомотива»

«Локомотив» объявил о переходе защитника АЕКа Марио Митая.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт с 19-летним албанцем рассчитан на 5 лет.

Защитник будет выступать за железнодорожников под 12-м номером.

Всего за основную команду греческого клуба Митай провел 16 матчей и отдал 2 результативные передачи.

После шести туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 6 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/lokomotiv-signed-mario-mitaj/

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Митай: «Надеюсь, я смогу показать, что готов носить майку «Локомотива»
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И В Н П +/- О
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 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
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