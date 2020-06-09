РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ливерпуль» продлил контракт с Лалланой до конца сезона

15:09
Адам Лаллана. Фото ФК «Ливерпуль».
Адам Лаллана. Фото ФК «Ливерпуль».
Теги:

«Ливерпуль» продлил контракт до конца сезона-2019/20 с полузащитником Адамом Лалланой, сообщает официальный сайт клуба. Все турниры в Англии ранее были прерваны из-за пандемии коронавируса.

На счету 32-летнего Лалланы 1 гол и 2 результативных передачи в 22 матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2019/20.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир