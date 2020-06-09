«Ливерпуль» продлил контракт с Лалланой до конца сезона

«Ливерпуль» продлил контракт до конца сезона-2019/20 с полузащитником Адамом Лалланой, сообщает официальный сайт клуба. Все турниры в Англии ранее были прерваны из-за пандемии коронавируса.

Adam Lallana has agreed a short-term extension that will enable him to complete the remainder of the 2019-20 season with the club ? — Liverpool FC (at ?) (@LFC) June 9, 2020

На счету 32-летнего Лалланы 1 гол и 2 результативных передачи в 22 матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2019/20.