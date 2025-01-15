Литвинов рассказал об общении игроков «Спартака» с Промесом

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как игроки красно-белых общаются с экс-нападающим московского клуба Квинси Промесом.

— Насколько Промес близок к команде, общаетесь с ним?

— Все в социальных сетях следят за ним, а он за нами следит, постоянно пишет какие-то комментарии. Иностранцы тоже с ним общаются, рассказывают как у него дела.

— То есть на связи с ним?

— Да.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го он был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с красно-белыми, из-за того что попал в аварию и скрылся с места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, и он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Александр Абустин