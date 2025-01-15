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Сегодня, 10:15

Лещук заявил, что мечтает о трофее в России и игре в Лиге чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» назвал свою футбольную мечту.

— Если говорить о футболе, конечно, выиграть что-то хотя бы в России. Плюс возвращение — хочется поучаствовать в Лиге чемпионов, послушать гимн. Про сборную меньше думаю, потому что туда нам нужно попасть, имею в виду чемпионат Европы или мира. Но за свою карьеру точно хочется что-то выиграть в России и прочувствовать атмосферу Лиги чемпионов не по телевизору, а самому. Услышать гимн — волнительно для любого человека, который принимает участие в матче. Я, кстати, был на финале 2008 года в Москве.

— Наверное, с дядей ходил? (дядя Лещука болеет за «Манчестер Юнайтед». — Прим. «СЭ»)

— Нет. Из каждой команды академии «Динамо» лучшим давали по билету. Так я оказался там. До сих пор в памяти полные Лужники. Жалко, конечно, что был маленький.

— Было бы идеально завершить карьеру в «Динамо», завоевав титул и сыграв в Лиге чемпионов?

— Если удастся выиграть чемпионат вместе с «Динамо», это было бы что-то реально крутое. Но жизнь настолько непредсказуемая, что сегодня одно, а завтра может быть что-то другое. Загадывать сложно. Хорошо, если все сложится так. Буду только рад.

Игорь Лещук. «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Это стереотип, который хочется исправить». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

28-летний голкипер Игорь Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо». В текущем сезоне-2024/25 на счету Лещука 10 матчей за клуб во всех турнирах и 1 гол.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
 - : -
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Мирлинд Даку

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Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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