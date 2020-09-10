Лидер китайского чемпионата проявляет интерес к защитнику «Динамо»

По данным «СЭ», Тони Шуньич может в ближайшее время покинуть «Динамо».

У 31-летнего защитника сборной Боснии и Герцеговины есть предложение от лидера китайского чемпионата «Бэйцзин Гоань», в котором выступает экс-спартаковец Фернанду. Учитывая, что в декабре футболисту исполняется 32 года, он далеко не всегда попадает в стартовый состав москвичей, а соглашение с бело-голубыми истекает следующим летом, Тони заинтересован в этом переходе.

Впрочем, для осуществления трансфера предложение китайцев еще должно устроить «Динамо». Кроме того, бело-голубым надо будет найти замену Шуньичу. (Константин Алексеев)