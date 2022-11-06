Личка заявил, что «Оренбург» отпустит Сычевого в российский топ-клуб

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что клуб не будет препятствовать переходу нападающего команды в зимнее трансферное окно.

«Если у Сычевого зимой будет предложение от «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, — это будет его лучшим следующим шагом в карьере. Наша работа — воспитывать футболиста, развивать его. Если «Спартак» или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним, не будем препятствовать переходу. У меня и у руководства клуба, думаю, проблем не возникнет. Мы не будем держать Сычевого насильно. Если «Спартак» реально купит Сычевого этой зимой, я пожму ему руку и скажу спасибо за проделанную работу! Сравнивая Соболева и Сычевого, важно заметить, что Александр — игрок с опытом, у которого второй сезон подряд хороший результат, а у Владимира это первый опыт игры в РПЛ. Чтобы ему стать игроком уровня Соболева, требуется забивать минимум 11 голов каждый сезон. На данный момент Александр повыше уровнем, чем Владимир», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

26-летний россиянин выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.