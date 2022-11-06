Макарчук рассказал, что Гаранин уехал получать лицензию

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук прокомментировал для «СЭ» ситуацию, связанную с отсутствием старшего тренера команды Вадима Гаранина на мачте 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Как на этой неделе проходил тренировочный процесс? Кто тренировал?

— Точилин, все проходило спокойной. Гаранин? Это спрашивайте к руководства.

— Общался ли он с игроками? Что произошло?

— Как я слышал, он уехал на учебу — получать лицензию. От кого это слышал? Просто в команде услышал.

— То есть он остается в клубе?

— Это я не знаю, спрашивайте у руководства.

— Атмосфера в команде нормальная, в связи с этим событием?

— Атмосфера топовая! Конфликтов нет.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.