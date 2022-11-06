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Сегодня, 09:35

Макарчук рассказал, что Гаранин уехал получать лицензию

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук прокомментировал для «СЭ» ситуацию, связанную с отсутствием старшего тренера команды Вадима Гаранина на мачте 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Как на этой неделе проходил тренировочный процесс? Кто тренировал?
— Точилин, все проходило спокойной. Гаранин? Это спрашивайте к руководства.

— Общался ли он с игроками? Что произошло?
— Как я слышал, он уехал на учебу — получать лицензию. От кого это слышал? Просто в команде услышал.

— То есть он остается в клубе?
— Это я не знаю, спрашивайте у руководства.

— Атмосфера в команде нормальная, в связи с этим событием?
— Атмосфера топовая! Конфликтов нет.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 0
Матч отложен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
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Ювентус 0
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ИТБ2 (1.5)

19%

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ФК Сочи
Артем Макарчук
Вадим Гаранин
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Полузащитник «Сочи» Макарчук заявил, что «Спартак» ничем не удивил в матче
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
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5.11 14:00
Сочи – Спартак
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5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
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 0 : 1
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 - : -
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