Газзаев: «Если ЦСКА усилится зимой, сможет побороться за золото»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после победы армейцев над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ порассуждал о перспективах двух команд в этом сезоне.
— «Краснодар» потихоньку сдувается?
— Я бы пока так не говорил. Но сегодня подопечные Ивича не показали игры лидера чемпионата. Именно сегодня «Краснодар» не убедил меня в том, что способен претендовать на золотые медали. Но мы говорим сейчас лишь об одном матче. Посмотрим, что будет дальше. Видимо, число 13 оказалось для «быков» действительно не счастливым. Имею в виду 13-й тур (улыбается)
— В концовке удача была на стороне армейцев?
— Вы имеете в виду штангу? Да, пожалуй, где-то удача улыбнулась ЦСКА. Но если брать матч в целом, то большую часть игры хозяева смотрелись лучше, показывали довольно агрессивный футбол. Москвичи активно вступали в отбор, прессинговали. Но силы же не безграничны. В концовке подустали. Да, «Краснодар» имел моменты для взятия ворот. Но, на мой взгляд, команда Федотова заслужила этот фарт. С такими кадровыми проблемами и так качественно провести 70 минут! Это, конечно, достойно похвалы.
— Теперь ЦСКА делит четвертое место с «Динамо». Каковы перспективы армейцев этом сезоне?
— Если зимой клуб укрепит ряд позиций, то уже можно будет претендовать на золотые медали.
— На чемпионство?
— А почему нет? Плотность в таблице высокая. Отрыв «Краснодара» и «Зенита» небольшой. Даже с такими кадровыми проблемами ЦСКА сейчас очень достойно смотрится против конкурентов. Так что пока все реально. Сегодня армейцы одержали важнейшую победу с точки зрения турнирной стратегии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1