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Сегодня, 11:15

Газзаев: «Если ЦСКА усилится зимой, сможет побороться за золото»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после победы армейцев над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ порассуждал о перспективах двух команд в этом сезоне.

— «Краснодар» потихоньку сдувается?

— Я бы пока так не говорил. Но сегодня подопечные Ивича не показали игры лидера чемпионата. Именно сегодня «Краснодар» не убедил меня в том, что способен претендовать на золотые медали. Но мы говорим сейчас лишь об одном матче. Посмотрим, что будет дальше. Видимо, число 13 оказалось для «быков» действительно не счастливым. Имею в виду 13-й тур (улыбается)

— В концовке удача была на стороне армейцев?

— Вы имеете в виду штангу? Да, пожалуй, где-то удача улыбнулась ЦСКА. Но если брать матч в целом, то большую часть игры хозяева смотрелись лучше, показывали довольно агрессивный футбол. Москвичи активно вступали в отбор, прессинговали. Но силы же не безграничны. В концовке подустали. Да, «Краснодар» имел моменты для взятия ворот. Но, на мой взгляд, команда Федотова заслужила этот фарт. С такими кадровыми проблемами и так качественно провести 70 минут! Это, конечно, достойно похвалы.

— Теперь ЦСКА делит четвертое место с «Динамо». Каковы перспективы армейцев этом сезоне?

— Если зимой клуб укрепит ряд позиций, то уже можно будет претендовать на золотые медали.

— На чемпионство?

— А почему нет? Плотность в таблице высокая. Отрыв «Краснодара» и «Зенита» небольшой. Даже с такими кадровыми проблемами ЦСКА сейчас очень достойно смотрится против конкурентов. Так что пока все реально. Сегодня армейцы одержали важнейшую победу с точки зрения турнирной стратегии.

Полностью интервью Газзаева читайте на сайте «СЭ»

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Личка назвал белорусский клуб, который хотел бы увидеть в РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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