Летом «Спартак» может подписать Даниила Фомина
9 июля 2020, 16:58
По данным «СЭ», существует вероятность, что 23-летний полузащитник «Уфы» Даниил Фомин в конце этого сезона перейдет в «Спартак». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
Вчера владелец московского клуба Леонид Федун объявил, что новым гендиректором красно-белых в ближайшее время будет назначен Шамиль Газизов, долгое время занимавший аналогичный пост в башкирском клубе.
В нынешнем сезоне хавбек провел в премьер-лиге 26 матчей, забил 5 голов и отдал три результативные передачи.
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