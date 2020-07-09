Летом «Спартак» может подписать Даниила Фомина

По данным «СЭ», существует вероятность, что 23-летний полузащитник «Уфы» Даниил Фомин в конце этого сезона перейдет в «Спартак». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Вчера владелец московского клуба Леонид Федун объявил, что новым гендиректором красно-белых в ближайшее время будет назначен Шамиль Газизов, долгое время занимавший аналогичный пост в башкирском клубе.

В нынешнем сезоне хавбек провел в премьер-лиге 26 матчей, забил 5 голов и отдал три результативные передачи.