Лепехин: «Зенит» сильнее «Краснодара», и он фаворит в матче»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин рассказал, кого считает фаворитом в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

«Для меня «Зенит» сильнее «Краснодара», и он фаворит в матче. Петербуржцы являются лучшей командой страны. Да, были осечки, начали неудачно, но я не вижу команд, которые могли бы составить конкуренцию «Зениту». Нет мощной команды в РПЛ, которая на протяжении всего сезона могла бы играть уверенно», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Матч между командами пройдет 11 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 14 туров. «Зенит» располагается на второй строчке с 29 очками.