Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 9-го тура премьер-лиги против «Урала» (1:2) уехал со стадиона «Открытие Арена» через запасной выход. (Вячеслав Короткин)

Красно-белые вели со счетом 1:0 после первого тайма, однако во второй половине встречи пропустили 2 гола.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

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