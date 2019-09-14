Леонид Федун уехал через запасной выход после матча «Спартак» — «Урал»
18:29
Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 9-го тура премьер-лиги против «Урала» (1:2) уехал со стадиона «Открытие Арена» через запасной выход. (Вячеслав Короткин)
Красно-белые вели со счетом 1:0 после первого тайма, однако во второй половине встречи пропустили 2 гола.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.
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