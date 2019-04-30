Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, который восстанавливается от травмы, начал тренироваться с ограничениями в общей группе, сообщает официальный сайт питерцев.
Сегодня, 30 апреля, "Зенит" начал подготовку к выездному матчу 27-го тура чемпионата России против "Ахмата". Встреча пройдет 4 мая в Грозном.
В текущем сезоне Кузяев провел 30 матчей в составе "Зенита", забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.
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https://fc-zenit.ru/news/2019-04-30-daler-kuzyaev-nachal-trenirovatsya-s-ogranicheniyami-v-obshchey-gruppe.htm