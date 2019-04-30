Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, который восстанавливается от травмы, начал тренироваться с ограничениями в общей группе, сообщает официальный сайт питерцев.

Сегодня, 30 апреля, "Зенит" начал подготовку к выездному матчу 27-го тура чемпионата России против "Ахмата". Встреча пройдет 4 мая в Грозном.

В текущем сезоне Кузяев провел 30 матчей в составе "Зенита", забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.

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