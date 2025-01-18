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Сегодня, 15:20

Кузнецов считает, что Батракову слишком рано переходить в европейский клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА и ряда испанских клубов Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе 19-летнего игрока «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб.

«Батраков еще слишком молод для этого. Посмотрите, что произошло с Арсеном Захаряном, который перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Арсен попал в Испанию слишком рано, оказался не готов к физическим нагрузкам и начал получать травмы. В Европе самое главное — быть готовым биться на тренировках и в матчах», — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в этом сезоне не провел ни одной игры по причине травм. Соглашение 21-летнего футболиста с испанской командой действует до лета 2029-го.

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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