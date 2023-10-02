Кузьмичев прокомментировал заявление Шпинева о будущем Жемалетдинова и Миранчука в «Локомотиве»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал заявление агента Вадима Шпинева о будущем хавбеков Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука в «Локомотиве».

«Заявление Вадима стоит рассмотреть с эмоциональной точки зрения. Не все так категорично, наверное, он выразился немного неправильно. Вероятно, речь могла идти о том, что есть некие рабочие моменты между ним и господином Леонченко. Я точно знаю, что Нагорных и Ульянов находятся в абсолютно нормальном контакте со Шпиневым, они прорабатывают этот вопрос. Я думаю, что решение будет найдено, чтобы игроки остались в «Локо». Не сложились отношения, возможно, эмоциональное высказывание Вадима связано с тем, что господин Леонченко был категорически против перехода Тимура Сулейманова. Вопреки остальным руководителям клуба», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

27-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». Всего за московский клуб он провел 192 матчей, забил 45 мячей и отдал 29 результативных передач.

26-летний Жемалетдинов также является воспитанником железнодорожников. Всего за «Локомотив» он провел 137 матч, забил 19 мячей и отдал 25 результативных передач.