Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:33

Кузьмичев прокомментировал заявление Шпинева о будущем Жемалетдинова и Миранчука в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал заявление агента Вадима Шпинева о будущем хавбеков Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука в «Локомотиве».

«Заявление Вадима стоит рассмотреть с эмоциональной точки зрения. Не все так категорично, наверное, он выразился немного неправильно. Вероятно, речь могла идти о том, что есть некие рабочие моменты между ним и господином Леонченко. Я точно знаю, что Нагорных и Ульянов находятся в абсолютно нормальном контакте со Шпиневым, они прорабатывают этот вопрос. Я думаю, что решение будет найдено, чтобы игроки остались в «Локо». Не сложились отношения, возможно, эмоциональное высказывание Вадима связано с тем, что господин Леонченко был категорически против перехода Тимура Сулейманова. Вопреки остальным руководителям клуба», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

27-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». Всего за московский клуб он провел 192 матчей, забил 45 мячей и отдал 29 результативных передач.

26-летний Жемалетдинов также является воспитанником железнодорожников. Всего за «Локомотив» он провел 137 матч, забил 19 мячей и отдал 25 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichev-slova-shpineva-o-zhemaletdinove-i-miranchuke-mogut-byt-svyazany-s-tem-chto-leonchenko-byl-protiv-perekhoda-suleimanova-290617/
Антон Миранчук
Владимир Кузьмичев
Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
1
Читайте также
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
Дело голкипера Федотова не вошло в повестку дня конгресса ИИХФ
Историк указал на проблемы Германии из-за политики в отношении России
Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе в Подмосковье
В Генпрокуратуре назвали страну-рекордсмена по отказам в сотрудничестве с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин объяснил, почему разговоры об отставке Абаскаля преждевременны
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости