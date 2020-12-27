Кутепов поделился ожиданиями от наступающего года

Защитник «Спартака» Илья Кутепов в Instagram рассказал об ожиданиях от 2021 года.

«У меня большие планы на тебя, 2021. История прощания тренера с командой в GQ Россия совпала с новостью о его возвращении. Это футбол — так бывает. В 2021-м хочу с кайфом делать работу, которую люблю. Ждем сборов», — написал футболист.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний футболист провел 8 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями. Красно-белые после 19 туров занимают 3-е место в турнирной таблице.