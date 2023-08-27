Кухарчук — о «Пари НН»: «Надеюсь, результаты будут лучше, чем в «Химках»

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук прокомментировал задачи команды на сезон.

«Что в «Химках», что в «Пари НН» ставились и ставятся самые высокие задачи на сезон, но, надеюсь, что результаты тут будут лучше, чем в подмосковной команде» приводит слова Кухарчука RT.

33-летний вингер перешел в «Пари НН» в летнее трансферное окно. Он провел три матча за нижегородцев, в которых не отмечался результативными действиями.

После 6 матчей «Пари НН» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.