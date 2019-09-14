«Кто нам притащил его?» Хоровое пение фанатов «Спартака» о Кононове
19:06
После матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (1:2) болельщики красно-белых выкрикивали речевки против главного тренера команды Олега Кононова.
— Прибыл тренер к нам из Тулы. Он не выиграл ничего. Это Кононов Олежа. Кто нам притащил его?", — кричали фанаты.
«Прибыл тренер к нам из Тулы— Арсений Петров (@Arseny_Petrov) September 14, 2019
Он не выиграл ничего
Это Кононов Олежа
Кто нам притащил его?» pic.twitter.com/phUVL36xfL
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.
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