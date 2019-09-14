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«Кто нам притащил его?» Хоровое пение фанатов «Спартака» о Кононове

19:06
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После матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (1:2) болельщики красно-белых выкрикивали речевки против главного тренера команды Олега Кононова.

— Прибыл тренер к нам из Тулы. Он не выиграл ничего. Это Кононов Олежа. Кто нам притащил его?", — кричали фанаты.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

Спартак — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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