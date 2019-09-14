«Кто нам притащил его?» Хоровое пение фанатов «Спартака» о Кононове

После матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (1:2) болельщики красно-белых выкрикивали речевки против главного тренера команды Олега Кононова.

— Прибыл тренер к нам из Тулы. Он не выиграл ничего. Это Кононов Олежа. Кто нам притащил его?", — кричали фанаты.

«Прибыл тренер к нам из Тулы

Он не выиграл ничего

Это Кононов Олежа

Кто нам притащил его?» pic.twitter.com/phUVL36xfL — Арсений Петров (@Arseny_Petrov) September 14, 2019

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

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