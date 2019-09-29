«Кто нам притащил его?» Фанаты «Спартака» поют о Кононове и размахивают пиджаками

«Спартак» дома принимает «Оренбург» в матче 11-го тура чемпионата России. Болельщики красно-белых во время игры выражали недовольство работой главного тренера москвичей Олега Кононова, исполняя песню о специалисте.

Также фанаты размахивали пиджаками.

— Прибыл тренер к нам из Тулы, — пели болельщики «Спартака». — Он не выиграл ничего. Это Кононов Олежа. Кто нам притащил его?

«Спартак» занимает 9-е место с 14 очками после 10 туров в турнирной таблице РПЛ.

#СпартакОренбург Болельщики «Спартака» с пиджаками поют про Кононова pic.twitter.com/dc4j6Suk9V — СЭ Спартак (@spartak_se) September 29, 2019

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