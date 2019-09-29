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«Кто нам притащил его?» Фанаты «Спартака» поют о Кононове и размахивают пиджаками

17:16
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«Спартак» дома принимает «Оренбург» в матче 11-го тура чемпионата России. Болельщики красно-белых во время игры выражали недовольство работой главного тренера москвичей Олега Кононова, исполняя песню о специалисте.

Также фанаты размахивали пиджаками.

— Прибыл тренер к нам из Тулы, — пели болельщики «Спартака». — Он не выиграл ничего. Это Кононов Олежа. Кто нам притащил его?

«Спартак» занимает 9-е место с 14 очками после 10 туров в турнирной таблице РПЛ.

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Спартак — Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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