«Кто нам притащил его?» Фанаты «Спартака» поют о Кононове и размахивают пиджаками
17:16
«Спартак» дома принимает «Оренбург» в матче 11-го тура чемпионата России. Болельщики красно-белых во время игры выражали недовольство работой главного тренера москвичей Олега Кононова, исполняя песню о специалисте.
Также фанаты размахивали пиджаками.
— Прибыл тренер к нам из Тулы, — пели болельщики «Спартака». — Он не выиграл ничего. Это Кононов Олежа. Кто нам притащил его?
«Спартак» занимает 9-е место с 14 очками после 10 туров в турнирной таблице РПЛ.
#СпартакОренбург Болельщики «Спартака» с пиджаками поют про Кононова pic.twitter.com/dc4j6Suk9V— СЭ Спартак (@spartak_se) September 29, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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