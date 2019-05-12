Крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта на матче с ЦСКА

Крыши стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта в матче 28-го тура премьер-лиги "Зенит" - ЦСКА.

Напомним, что сегодня "Зенит" впервые в сезоне сыграет в ранге чемпиона России. Сине-бело-голубые неделю назад гарантировали себе золотые медали премьер-лиги. ЦСКА занимает четвертое место. Начало матча на "Газпром Арене" – в 19:00.

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