14:33 | Футбол — РПЛ

Крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта на матче с ЦСКА

1
Обсудить

Крыши стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта в матче 28-го тура премьер-лиги "Зенит" - ЦСКА.

Напомним, что сегодня "Зенит" впервые в сезоне сыграет в ранге чемпиона России. Сине-бело-голубые неделю назад гарантировали себе золотые медали премьер-лиги. ЦСКА занимает четвертое место. Начало матча на "Газпром Арене" – в 19:00.

Зенит - ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Как закончится матч 28-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
Материалы других СМИ