«Крылья Советов» — «Зенит»: Малком оформил покер

Форвард «Зенита» Малком отметился голом в матче 25-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

Футболист оформил покер на 73-й минуте. Это его первый покер за «Зенит». В этом сезоне он забил 22 гола. На 19-й минуте Малком реализовал пенальти, на 55-й — оформил дубль, на 68-й — сделал хет-трик.

Матч проходит в Самаре. Счет к 75-й минуте — 5:1 в пользу гостей.