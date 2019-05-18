"Крылья Советов" - "Спартак": Мельгарехо удвоил преимущество красно-белых

"Спартак" удвоил преимущество в матче 29-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". Гол на 50-й минуте забил форвард Лоренсо Мельгарехо. Результативный пас на счету защитника Айртона.
🔥 Третий голевой пас Айртона и третий гол Мельгарехо в сезоне.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 18 мая 2019 г.
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