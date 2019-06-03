"Крылья Советов" начнут подготовку к сезону-2019/20 17 июня

Футболисты "Крыльев Советов" выйдут из отпуска 17 июня и пройдут медосмотр в течение двух дней, сообщает официальный сайт самарцев.

С 19 по 23 июня "Крылья Советов" будут готовиться к новому сезону в Самаре. По завершению проведут контрольный матч с молодежной командой.

С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии, в его рамках запланировано четыре матча. По два поединка должно пройти 29 июня и 6 июля. Завершат подготовку к старту Чемпионата Российской Премьер-лиги, намеченного на середину июля, "Крылья" в Самаре, – говорится в заявлении пресс-службы.

"Крылья Советов" заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошедшего сезона. Подопечные главного тренера Миодрага Божовича участвовали в стыковых матчах за право играть в РПЛ, где одержали победу над "Нижним Новгородом" по итогам двух игр (3:2 - общий счет).

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