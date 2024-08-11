«Крылья Советов» сыграют с «Факелом» в матче 4-го тура чемпионата России в воскресенье, 11 августа. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Крылья Советов» — «Факел» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

По итогам трех туров премьер-лиги самарская команда не смогла набрать ни одного очка и занимает последнее 16 место в турнирной таблице.Воронежский клуб с 1 баллом располагается на 15-м месте чемпионата.

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