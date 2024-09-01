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«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: гости открыли счет в конце первого тайма

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Махачкалинское «Динамо» выигрывает у самарских «Крыльев Советов» после первого тайма матча 7-го тура РПЛ — 1:0.

Гол в конце первого тайма забил Абакар Гаджиев.

Встреча проходит в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо Мх
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
6
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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