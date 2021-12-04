«Спартак» — «Ахмат»: Денисов и Хендрикс выйдут в стартовом составе
«Спартак» примет «Ахмат» на своем поле в рамках 14-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
Защитник красно-белых Даниил Денисов дебютирует в стартовом составе.
Игру пропустят нападающий Джордан Ларссон, а также защитник Максимилиано Кофрие.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Зобнин, Оганесян, Мельников, Гитов, Бакаев, Мелкадзе.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Карапузов, Садулаев, Янку, Конате, Себаи.
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