«Кристал Пэлас» продолжает интересоваться Чаловым

«Кристал Пэлас» сохраняет интерес к форварду ЦСКА Федору Чалову, сообщает британское издание Evening Standard.

По имеющейся информации, российский клуб отказался продавать игрока летом за 23 миллиона фунтов. «Орлы» вновь попытаются подписать, но у «Пэлас» есть конкуренция со стороны других европейских клубов, которые также интересуются россиянином.

21-летний Федор Чалов в текущем сезоне провел 13 матчей за ЦСКА и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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