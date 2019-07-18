"Краснодар" - самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в июне

В июне этого года сразу 7 футболистов "Краснодара" были протестированы на допинг, cообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

В прошлом месяце допинг-тестирование прошли Иван Игнатьев, Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, а также Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев, для которых проверка на допинг стала второй с начала этого года.

Примечательно, что всего было протестировано 15 футболистов РПЛ, в числе которых два футболиста "Уфы", по одному – ЦСКА, "Арсенала", "Ростова", "Рубина", "Спартака" и "Зенита".

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