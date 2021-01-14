РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» отправился на первые сборы в ОАЭ

09:44
Теги:

«Краснодар» вылетел на сборы в ОАЭ, информирует пресс-служба клуба. Ранее часть игроков уже провела восстановительные тренировки в Краснодаре. Другая часть футболистов присоединится к партнерам непосредственно в Дубае.

Первый сбор «Краснодара» пройдет в ОАЭ с 14 по 27 января. Соперниками черно-зеленых станут польская «Легия» (21 января), белорусский «Шахтер» (27 января) и латвийская «Рига» (27 января). Второй сбор состоится с испанской Марбелье с 31 января по 11 февраля.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир