«Краснодар» отказался от приобретения полузащитника Десподова

По информации «СЭ», «Краснодар» отказался от приобретения болгарского полузащитника «Лудогорца» Кирила Десподова.

«Быки» вели переговоры с игроком больше месяца, но решили, что футболист не проявляет заинтересованности в переходе и намеренно затягивает переговорный процесс.

26-летний игрок летом 2021 года перешел из «Кальяри» в «Лудогорец», контракт рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2023/24 Десподов сыграл 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.