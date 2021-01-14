«Краснодар» объявил об уходе Синицына
09:00
Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.
Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта 32-летнего игрока.
Синицын выступал за «быков» с июня 2012 года. За это время голкипер провел за «Краснодар» 103 матча, в 33 из которых он не пропускал.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=138106
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