«Краснодар» объявил о продлении контракта с Мозесом

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «быков».

Новое соглашение с 21-летним нигерийцем рассчитано до 30 июня 2028 года.

Мозес выступает за «Краснодар» с 2023 года. Он провел за команду 40 матчей, забил пять мячей и сделал пять результативных передач. 18 августа дубль нападающего принес «быкам» победу над «Пари НН» (2:1) в 5-м туре РПЛ.