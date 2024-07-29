«Краснодар» объявил о продлении контракт с Кайо

Защитник «Краснодара» Кайо продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «быков».

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

28-летний бразилец играет за «Краснодар» с сентября 2019-го. На его счету 107 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.