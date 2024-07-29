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Сегодня, 16:52

«Краснодар» объявил о продлении контракт с Кайо

Руслан Минаев
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Защитник «Краснодара» Кайо продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «быков».

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

28-летний бразилец играет за «Краснодар» с сентября 2019-го. На его счету 107 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

ФК Краснодар
Кайо Сезар Алвес дос Сантос (Кайо)
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Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
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В РПЛ объяснили, почему московское «Динамо» оказалось выше «Локомотива» по индексу вклада молодых игроков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
3.08 17:30
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