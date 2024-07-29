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Сегодня, 16:45

В РПЛ объяснили, почему московское «Динамо» оказалось выше «Локомотива» по индексу вклада молодых игроков

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе РПЛ объяснили «СЭ» разницу в количестве баллов по индексу «Вклада молодого игрока» между московским «Динамо» и «Локомотивом» по итогам 1-го тура чемпионата.

— у футболистов «Динамо» больше сыгранных минут;
— у «Динамо» гол защитника Лепского (дает больший коэффициент по сравнению с голами полузащитников или нападающих)
— у футболистов «Динамо» лучше показатель забитых и пропущенных голов.
— у «Динамо» активировался увеличивающий коэффициент за участие в матче 3 молодых футболистов, сыгравших более 15 мин;
— у «Динамо» активировался увеличивающий коэффициент за участие в победном матче 2 и более футболистов, сыгравших более 30 мин ( у «Локомотива» таких 2, у «Динамо» 3), — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Ранее РПЛ назвала топ-5 команд 1-го тура по индексу:

«Динамо» — 27,872
«Локомотив» — 8,671
«Ростов» — 5,251
«Оренбург» — 3,612
«Рубин» — 3,050.

«Индекс вклада молодого игрока» рассчитывается с начала сезона РПЛ-2024/25.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
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