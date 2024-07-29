В РПЛ объяснили, почему московское «Динамо» оказалось выше «Локомотива» по индексу вклада молодых игроков

В пресс-службе РПЛ объяснили «СЭ» разницу в количестве баллов по индексу «Вклада молодого игрока» между московским «Динамо» и «Локомотивом» по итогам 1-го тура чемпионата.

— у футболистов «Динамо» больше сыгранных минут;

— у «Динамо» гол защитника Лепского (дает больший коэффициент по сравнению с голами полузащитников или нападающих)

— у футболистов «Динамо» лучше показатель забитых и пропущенных голов.

— у «Динамо» активировался увеличивающий коэффициент за участие в матче 3 молодых футболистов, сыгравших более 15 мин;

— у «Динамо» активировался увеличивающий коэффициент за участие в победном матче 2 и более футболистов, сыгравших более 30 мин ( у «Локомотива» таких 2, у «Динамо» 3), — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Ранее РПЛ назвала топ-5 команд 1-го тура по индексу:

«Динамо» — 27,872

«Локомотив» — 8,671

«Ростов» — 5,251

«Оренбург» — 3,612

«Рубин» — 3,050.

«Индекс вклада молодого игрока» рассчитывается с начала сезона РПЛ-2024/25.