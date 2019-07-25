"Краснодар" достиг договоренности с "Сент-Этьеном" о переходе Кабелла

"Краснодар" и "Сент-Этьен" достигли соглашения о переходе в российский клуб полузащитника Реми Кабелла, информирует официальный сайт "быков".

В настоящий момент все детали перехода 29-летнего футболиста в "Краснодар" согласованы. В ближайшие дни спортсмен прибудет в Россию и пройдет медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан личный контракт.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" выплатит "Сент-Этьену" 12 миллионов евро за Кабелла. Его зарплата в российской команде составит 3 миллиона в год.

Кабелла перешел в "Сент-Этьен" из "Марселя" в 2018 году. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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