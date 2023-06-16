Котов подтвердил переход Акбашева в «Ростов»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал переход полузащитника воронежской команды Роман Акбашев в «Ростов».

«Да, правда, что Акбашев ушел в «Ростов». Он, конечно, был хорошим футболистом для нашей команды. Почему не смогли удержать? Потому что предложили большие деньги. Конечно, вместо него будет другой игрок», — цитирует Metaratings.ru Котова.

Акбашев выступал за «Факел» с июля 2020 года.