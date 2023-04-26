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Корниленко — об удалении в игре с «Пари НН»: «Ответов я не получил, а получил красную карточку»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал удаление, которое он получил после матча 24-го тура чемпионата России с «Пари НН» (1:2).

Позже специалист был приглашен на заседание КДК.

«Буду [присутствовать] по видеосвязи. Будучи игроком, я как капитан команды был знаком со всеми арбитрами, со всеми нормально общался. Поэтому после игры мы подошли к команде в центр поля, и я в то же время решил подойти к судье и уточнить те вопросы, которые меня волновали — почему были приняты те или иные решения? Ответов я не получил. Я получил красную карточку. И здесь мне добавить нечего», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

По итогам игры с командой из Нижнего Новгорода «Крылья» обратились в экспертно-судейскую комиссию по пяти эпизодам, а гендиректор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/otvetov-ya-ne-poluchil-a-poluchil-krasnuyu-kartochku-kornilenko-ob-udalenii-v-matche-s-pari-nn-246282/
Сергей Корниленко
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
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Локомотив – Химки
 - : -
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