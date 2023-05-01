Корнаухов: «Если отталкиваться от качества игры, ЦСКА и «Ростов» смотрятся предпочтительнее «Спартака»

Экс-защитник ЦСКА и директор академии красно-синих Олег Корнаухов в интервью «СЭ» оценил расклад в борьбе за медали в РПЛ.

— Кто же в медальной гонке окажется третьим лишним?

— Полагаю, второе место разыграют ЦСКА и «Ростов». А решится все в последнем туре, когда эти команды сойдутся на «ВЭБ Арене».

— Значит, «Спартак» останется без медалей?

— Получается, так.

— Аргументы?

— Если отталкиваться от качества игры, ЦСКА и «Ростов» смотрятся сейчас предпочтительнее. У армейцев одна проблема — слабая реализация моментов. Отсюда и упущенная победа с «Локомотивом». Да и в Грозном пришлось понервничать.

Полностью интервью Корнаухова «СЭ» можно прочитать здесь.