Константин Плиев перешел в "Рубин" на правах аренды

"Ростов" и "Рубин" достигли договоренности об аренде Константина Плиева на ближайший сезон. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20. Футболист будет выступать в "Ростове" под номером 3.

22-летний Плиев родился 26 октября 1996 года во Владикавказе. Выступал за команды "Алания", "Волгарь", "Балтика". В феврале 2018 года он стал игроком "Ростова". В первой части сезона 2018/19 сыграл 21 матч в ФНЛ и 2 в Кубке России в составе "Балтики", где выступал на правах аренды. В весенней части сезона вернулся в "Ростов", за который сыграл 4 матча в премьер-лиге и один в Кубке России

Константин Плиев арендован "Рубином"



Защитник желто-синих проведет сезон в Казани.



Между "Ростовом" и "Рубином" достигнута договоренность об аренде Константина Плиева на ближайший сезон.



Желаем защитнику удачных выступлений в составе "Рубина" и ждем возвращения в "Ростов". pic.twitter.com/alteX5m70d – Football Club Rostov (@rostovfc) 9 июля 2019 г.