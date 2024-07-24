Кучаев: «Карпин более детально разбирает каждые моменты в игре, чем другие тренеры»
Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал, чем главный тренер команды Валерий Карпин отличается от других тренеров в его карьере.
«Карпин, наверное, более детально разбирает каждые моменты в игре. Относительно того, где и как расположен мяч, где мы должны располагаться, как действовать, взаимодействовать. Много всего такого, Карпин достаточно точно все это объясняет», — цитирует «РБ Спорт» Кучаева.
Кучаев перешел в «Ростов» этим летом на правах свободного агента из «Пари НН».
Источник: «РБ Спорт»
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