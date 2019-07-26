Кононов поздравил Черенкова с 60-летием. Шалимов назвал его за это дебилом

Экс-полузащитник "Спартака", бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов резко высказался о главном тренере красно-белых Олеге Кононове за его слова о Федоре Черенкове.

В четверг Кононов, говоря у могилы Федора Черенкова на Троекуровском кладбище речь в годовщину 60-летия со дня рождения легендарного игрока красно-белых, поздравил умершего с днем рождения.

– Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков "Спартака". Все мы знаем какой игрок и какой человек он был, - сказал Кононов.- Редкость, когда сочетается и простота душевная, и ум, и интеллект. Такие игроки – единицы. В мире, наверное, была недооценка Федора. Есть такие звезды, как Кройф и Платини, Федор находится наравне с ними. Мы должны всячески говорить об этом. Не только у нас, но и во всем мире. Должны ценить своих ветеранов, смотреть их игры.

- Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?! - написал Шалимов в Instagram. - Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днем рождения. Поэтому и дебил. "Спартаку" успеха.