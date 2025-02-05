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Орлов — о Соболеве: «Не техничный, но наглый! Этим и подкупил Семака»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Александр Соболев (слева).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче Winline Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, пенальти 4:1). В этой встрече 27-летний форвард забил гол.

«Позиция центрфорварда неоптимальная для Лусиано? Я бы так не сказал. Да, вчера у него был хороший момент, однако пробил во вратаря. Но ведь аргентинец осенью всем доказал, что забивать-то он умеет. Другое дело, какой выбор в атаке весной сделает Семак? Конкуренция серьезная. Соболев прибавил, забивает, да еще и в концовках, спасает игру. У него уже совсем другое настроение. Конечно, техники у Соболева не прибавляется. Но он хотя бы уже возвращается на тот уровень, на котором был в «Спартаке», когда за сезон забил 13 мячей (В сезоне-2022/23 Соболев забил в РПЛ 13 мячей и отдал 8 голевых передач. — Прим. «СЭ»).

Осенью у Соболева мало что получалось. Но ведь Семак все объяснил: летом Александр не тренировался, поэтому и перешел в «Зенит» не готовым. Сейчас постепенно оживает. Посмотрим. Во всяком случае, уже какая-то польза от него есть. Видно, что он нацелен на ворота. Хотя и вчера не обошлось без необязательных потерь. Но что от него ожидать? Это игрок эпизода. Он недостаточно техничен, не координирован так, как надо бы. Зато берет уверенностью, наглостью — необходимыми качествами для форварда. Нападающий должен быть дерзким! Лезть вперед, толкаться, продавливать защитников, выигрывать большинство единоборств. Думаю, этим он Семака и подкупил.

Тот же Кассьерра, по сравнению с Соболевым, — интеллигент, более мягкий. Он мало выиграет стыков. Но колумбиец техничнее россиянина. Что ж, у Сергея Богданыча появилась приятная головная боль. Теперь ему есть из кого выбирать: Кассьерра, Лусиано, Соболев. Посмотрим, какую систему он еще будет использовать. Интересно», — сказал «СЭ» Орлов.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+1». В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. В FONBET Кубке России на его счету 2 гола в пяти играх.

Александр Соболев. «Техники у Соболева не прибавилось, но он возвращается на тот уровень, когда забивал в «Спартаке». Орлов — о «Зените»

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

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П
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Бителло

Динамо

 8
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 8
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И К Ж
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