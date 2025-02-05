Орлов — о Соболеве: «Не техничный, но наглый! Этим и подкупил Семака»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче Winline Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, пенальти 4:1). В этой встрече 27-летний форвард забил гол.
«Позиция центрфорварда неоптимальная для Лусиано? Я бы так не сказал. Да, вчера у него был хороший момент, однако пробил во вратаря. Но ведь аргентинец осенью всем доказал, что забивать-то он умеет. Другое дело, какой выбор в атаке весной сделает Семак? Конкуренция серьезная. Соболев прибавил, забивает, да еще и в концовках, спасает игру. У него уже совсем другое настроение. Конечно, техники у Соболева не прибавляется. Но он хотя бы уже возвращается на тот уровень, на котором был в «Спартаке», когда за сезон забил 13 мячей (В сезоне-2022/23 Соболев забил в РПЛ 13 мячей и отдал 8 голевых передач. — Прим. «СЭ»).
Осенью у Соболева мало что получалось. Но ведь Семак все объяснил: летом Александр не тренировался, поэтому и перешел в «Зенит» не готовым. Сейчас постепенно оживает. Посмотрим. Во всяком случае, уже какая-то польза от него есть. Видно, что он нацелен на ворота. Хотя и вчера не обошлось без необязательных потерь. Но что от него ожидать? Это игрок эпизода. Он недостаточно техничен, не координирован так, как надо бы. Зато берет уверенностью, наглостью — необходимыми качествами для форварда. Нападающий должен быть дерзким! Лезть вперед, толкаться, продавливать защитников, выигрывать большинство единоборств. Думаю, этим он Семака и подкупил.
Тот же Кассьерра, по сравнению с Соболевым, — интеллигент, более мягкий. Он мало выиграет стыков. Но колумбиец техничнее россиянина. Что ж, у Сергея Богданыча появилась приятная головная боль. Теперь ему есть из кого выбирать: Кассьерра, Лусиано, Соболев. Посмотрим, какую систему он еще будет использовать. Интересно», — сказал «СЭ» Орлов.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+1». В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. В FONBET Кубке России на его счету 2 гола в пяти играх.
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|В
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|+/-
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1
|Краснодар
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|6
|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
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9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
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15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3