Орлов — о Соболеве: «Не техничный, но наглый! Этим и подкупил Семака»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче Winline Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, пенальти 4:1). В этой встрече 27-летний форвард забил гол.

«Позиция центрфорварда неоптимальная для Лусиано? Я бы так не сказал. Да, вчера у него был хороший момент, однако пробил во вратаря. Но ведь аргентинец осенью всем доказал, что забивать-то он умеет. Другое дело, какой выбор в атаке весной сделает Семак? Конкуренция серьезная. Соболев прибавил, забивает, да еще и в концовках, спасает игру. У него уже совсем другое настроение. Конечно, техники у Соболева не прибавляется. Но он хотя бы уже возвращается на тот уровень, на котором был в «Спартаке», когда за сезон забил 13 мячей (В сезоне-2022/23 Соболев забил в РПЛ 13 мячей и отдал 8 голевых передач. — Прим. «СЭ»).

Осенью у Соболева мало что получалось. Но ведь Семак все объяснил: летом Александр не тренировался, поэтому и перешел в «Зенит» не готовым. Сейчас постепенно оживает. Посмотрим. Во всяком случае, уже какая-то польза от него есть. Видно, что он нацелен на ворота. Хотя и вчера не обошлось без необязательных потерь. Но что от него ожидать? Это игрок эпизода. Он недостаточно техничен, не координирован так, как надо бы. Зато берет уверенностью, наглостью — необходимыми качествами для форварда. Нападающий должен быть дерзким! Лезть вперед, толкаться, продавливать защитников, выигрывать большинство единоборств. Думаю, этим он Семака и подкупил.

Тот же Кассьерра, по сравнению с Соболевым, — интеллигент, более мягкий. Он мало выиграет стыков. Но колумбиец техничнее россиянина. Что ж, у Сергея Богданыча появилась приятная головная боль. Теперь ему есть из кого выбирать: Кассьерра, Лусиано, Соболев. Посмотрим, какую систему он еще будет использовать. Интересно», — сказал «СЭ» Орлов.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+1». В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. В FONBET Кубке России на его счету 2 гола в пяти играх.