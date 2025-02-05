В Бразилии сообщили, что Лорран отказался от перехода в ЦСКА

Полузащитник «Фламенго» Лорран принял решение отказаться от перехода в ЦСКА, сообщается в соцсетях Flazoeiro.

По информации источника, стороны были близки к сделке по трансферу 18-летнего игрока, однако по просьбе самого Лоррана переговоры прекращены.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал «Фламенго» предложение по полузащитнику размером в 8 миллионов. Однако агент Лоррана в интервью «СЭ» заявил, что ему об этом ничего неизвестно.

Лорран принял участие в 34 матчах «Фламенго». Он забил 2 гола и выполнил 3 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом действует до 31 декабря 2029 года.