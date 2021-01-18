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Комитет по этике даст оценку словам Юрана о возрасте Урунова

13:14
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Комитет РФС по этике рассмотрит высказывание Сергея Юрана о возрасте футболиста «Спартака» Остона Урунова, информирует metaratings.ru.

Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС. Заседание состоится в среду, 20 января.

Напомним, что в середине декабря в эфире «Матч ТВ» Юран, который сейчас тренирует «СКА-Хабаровск», обвинил Урунова в махинациях с возрастом.

Юран заявил, что полузащитник Урунов, которому исполнилось 20 лет, на самом деле на 4-5 лет старше, и все, кто близок к российскому футболу, об этом знают.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/komitet-rfs-po-etike-rassmotrit-vyskazyvanie-yurana-o-vozraste-urunova/

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