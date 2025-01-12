Комаров из «Ростова» назвал Батракова лучшим молодым игроком 2024 года в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров рассказал, кого считает лучшим молодым игроком 2024 года в РПЛ.

— Вы бы кого назвали лучшим молодым игроком года?

— Батраков. Пересекался с ним в академии «Локомотива», потом в юношеской лиге. Он молодец, проделал качественную работу над собой, — цитирует Комарова «РБ Спорт».

В первой части сезона-2024/25 19-летний Алексей Батраков провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.