Колосков: «Краснодар» может составить конкуренцию «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступление «Краснодара» на старте сезона.

В первом туре РПЛ «быки» обыграли «Динамо» (3:1), во втором одержали победу над «Сочи» (2:0).

«Новые игроки — новые качества, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Колоскова. — Пришедшие футболисты точно усилили команду. Клуб выступает красиво и результативно. «Краснодар» может составить конкуренцию «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА. Сперцян стал играть хуже. Это бросается в глаза. Ему закружили голову трансферные предложения от европейских команд».

В матче третьего тура РПЛ «Краснодар» сыграет с «Пари НН». Встреча пройдет 4 августа и начнется в 20.00 мск.