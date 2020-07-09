Кобелев считает, что «Зениту» для успеха в Лиге чемпионов нужны 2-3 высококлассных игрока

Экс-футболист «Зенита» Андрей Кобелев считает, что команде нужны новички для успешного выступления в Лиге чемпионов. Ранее питерцы защитили звание чемпионов России.

— Провал в Лиге чемпионов не оставляет привкус горечи от сезона?

- Это было еще в том году, с тех пор прошло много времени, — цитирует Кобелева «Российская газета». — Кроме того, «Зенит» в очередной раз добыл путевку в Лигу чемпионов. Таким образом, мы сможем понять, команда сделала выводы из ошибок или нет. У питерцев лучший состав в премьер-лиге. Они даже где-то не напрягаясь могут взять свои очки. Однако для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» нужны как минимум 2-3 высококлассных игрока. Если команда не усилится в межсезонье, в еврокубках ее будут ждать проблемы.

Но при этом у них достаточно качественная линия атаки. Посмотрите, сколько Дзюба с Азмуном забивают, как они взаимодействуют. После травмы потихоньку оживает Малком. Так что с атакой у «Зенита» проблем, по сути, нет. А вот с защитой нужно что-то делать. В Лиге чемпионов команды высоко держат линию обороны. Для этого необходим хотя быть один быстрый защитник. В силу своего возраста Иванович не может похвастаться скоростными качествами, как и Ракицкий. Плюс не помешало бы усиление на правом краю обороны.