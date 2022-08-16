Клуб второй бундеслиги «Зандхаузен» арендовал форварда «Химок» Адеми

«Зандхаузен» объявил об аренде нападающего «Химок» Кемаля Адеми.

26-летний швейцарец проведет сезон-2022/23 в немецкой команде.

Адеми перешел в «Химки» в августе 2021 года из «Фенербахче», на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 14 матчах за подмосковную команду. Контракт футболиста с российским клубом действует до конца июня 2023 года.

«Зандхаузен» выступает во второй бундеслиге — втором по силе дивизионе чемпионата Германии. За команду играет российский защитник Александр Жиров.