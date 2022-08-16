Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

16 августа, 15:16

Клуб второй бундеслиги «Зандхаузен» арендовал форварда «Химок» Адеми

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кемаль Адеми (слева).
Фото ФК «Зандхаузен»

«Зандхаузен» объявил об аренде нападающего «Химок» Кемаля Адеми.

26-летний швейцарец проведет сезон-2022/23 в немецкой команде.

Адеми перешел в «Химки» в августе 2021 года из «Фенербахче», на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 14 матчах за подмосковную команду. Контракт футболиста с российским клубом действует до конца июня 2023 года.

«Зандхаузен» выступает во второй бундеслиге — втором по силе дивизионе чемпионата Германии. За команду играет российский защитник Александр Жиров.

Источник: https://www.svs1916.de/aktuelles/news/detail/article/svs-verpflichtet-kemal-ademi.html
Футбол
ФК Химки
Кемаль Адеми
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-3 витаминов, снижающих сахар
Все клубы-претенденты на Дзюбу: «Адана»? «Истанбул»? «Краснодар»? И даже «Динамо»?!
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Динамо» приглашает таланта из Сербии
Генеральный директор «Локомотива» выделил преимущества избрание Алаева президентом РПЛ
Сперцян заявил, что в РПЛ будет играть только за «Краснодар»
Мележиков рассказал о вероятности ухода Николсона из «Спартака»
В «Динамо» заявили, что Варела просил увеличение контракта больше, чем в два раза
У вратаря «Торпедо» Ботнаря выявили повреждение крестообразной связки колена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» Иванов о назначении Гончаренко: «Мы пригласили его для результата»

Семак рассказал о впечатлениях от тренировки «Зенита» у Медного всадника
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости