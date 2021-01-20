«Классический плохой парень в прошлом». Что пишут итальянские СМИ о Кокорине

Ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport опубликовало статью, посвященную нападающему «Спартака» Александру Кокорину. Ранее стало известно, что российского форварда хочет подписать «Фиорентина». Сумма трансфера оценивается в 4,5 — 5 миллионов евро.

В статье Кокорин назван сильным нападающим, сочетающим в себе опыт и качество игры, отличные удары и самоотверженные действия на поле. Отмечается также, что Кокорин — правоногий футболист, который любит действовать слева.

При этом издание также обратило внимание на неприятные эпизоды из неспортивной жизни форварда. В частности, вспомнили его тюремное заключение за драку в центре москвы и стрельбу из оружия на свадьбе.

«Мы говорим о нестандартном персонаже, классическом «плохом мальчике в прошлом», который теперь должен исправляться, с учетом количества его «подвигов».

Отмечается, что пять миллионов за Кокорина — это сумма, от которой нельзя отказываться.

29-летний Кокорин в нынешнем сезоне отметился в составе «Спартака» 2 голами с пенальти в 10 матчах.

Сделка по переходу Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» близка к завершению